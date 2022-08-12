СМИ: Банк в Европе принял платеж за транзит нефти РФ через Украину
Один из банков Европы дал согласие провести платёж за транзит нефти из России через Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию словацкого нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft и еще один источник.
Как уточнил представитель Slovnaft, кредитное учреждение решило разблокировать платеж и в итоге одобрило его. Этот пример означает жизнеспособность созданной альтернативной структуры, которая может стать долгосрочным решением. По данным Reuters, платеж разблокирован банком ING из Нидерландов.
Компания «Укртранснафта» 4 августа прекратила прокачку нефти из России по южной ветке трубопровода «Дружба», которая предназначалась потребителям в Венгрии, Чехии и Словакии. Это объяснялось невозможностью российской стороны провести платеж за транзит из-за санкционных ограничений.
После этого венгерский концерн MOL и принадлежащий ему Slovnaft условились с Киевом, что сами заплатят за транзит для возобновления прокачки российской нефти. В российской компании «Транснефть" сообщили РИА Новости, что платеж за транзит поступил в банк, ожидается подтверждение от «Укртранснафты» для начала поставки топлива в направлении Чехии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+27 810 / сут.
Умерли
383 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 320 / сут.
- Латвийский режиссер Херманис призвал не пускать россиян в Европу
- Медведев: Зеленского ждет трибунал или вторые роли в комедиях
- Лукашенко поручил быстро импортозаместить упаковку в Белоруссии
- СМИ: Финляндия перестала сотрудничать с Россией по уголовным делам
- Продажи осенних туров по России с кешбэком в 20% начнутся 25 августа
- На Украине призвали Минфин США ввести санкции против частных банков России
- СМИ: Банк в Европе принял платеж за транзит нефти РФ через Украину
- Национальный расчетный депозитарий подал в суд ЕС иск об отмене санкций
- Еще два судна с зерном вышли из портов Украины
- В НМ ЛНР заявили, что украинские военные покидают позиции в Нагорном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru