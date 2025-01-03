СМИ: Байден заблокирует продажу U. S. Steel японской компании Nippon Steel

Президент США Джо Байден заблокирует сделку по продаже сталелитейной компании U. S. Steel японской Nippon Steel. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники в администрации Соединенных Штатов.

По данным издания, Белый дом объявит о блокировке продажи 3 января. Байден принял решение несмотря на то, что ряд его помощников высказывали опасения по поводу вреда отказа от сделки для отношений Соединенных Штатов и Японии.

Ранее стало известно, что Nippon Steel сделала Вашингтону предложение о покупке национальной компании U. S. Steel. Американский комитет по иностранным инвестициям предположил, что сделка объемом почти $15 млрд может угрожать нацбезопасности и спровоцировать сокращение выпуска стали. Позже японская сторона выступила с новым предложением, которое фактически давало властям США возможность запретить любые попытки сократить производственные мощности в стране. Тем не менее СМИ отмечали, что Байден может запретить сделку, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯпониякомпанияСШАДжо Байден

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