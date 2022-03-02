СМИ: Американские энергокомпании призвали Вашингтон не вводить санкции против российского урана
Энергетические компании из США пытаются убедить американскую администрацию не вводить санкции против российского урана, пишет Reuters.
По данным агентства, с призывом отказаться от введения ограничений выступили в том числе среди Duke Energy Corp и Exelon Corp. Кроме того, против санкций выступает Институт атомной энергетики США (NEI), который работает над тем, чтобы ограничения на поставки российского урана не были включены в пакет мер в отношении энергетического сектора РФ.
По словам одного из источников Reuters, от поставок «дешевого урана из России зависит атомная энергетика США. Агентство приводит оценки Управления энергетической информации американского Минэнерго и Всемирной ядерной ассоциации, согласно которым почти половина необходимого Соединенным Штатам урана приходится на Россию, Казахстан и Узбекистан.
США на фоне военной операции РФ на Украине ввели ряд ограничений в отношении российского финансового сектора. Кроме того, Минфин США ввел санкции против президента РФ Владимира Путина, ряда министров и чиновников, напоминает RT.
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