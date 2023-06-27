«Ситуация тяжелая»: В Москве посещаемость торговых центров снизилась на 48%
Вице-президент Союза торговых центров: Россия Беларусь Казахстан Павел Люлин отметил, что некоторые регионы смогли выйти из кризиса, но только не столица.
В Москве посещаемость торговых центров упала значительнее, чем в регионах, заявил вице-президент Союза торговых центров: Россия Беларусь Казахстан Павел Люлин в пресс-центре НСН.
«Высокая доля свободных площадей, она различается от торгового центра к торговому центру. Но в Москве, например, ситуация непростая. Хотя идет процесс прихода новых брендов, постепенно приходят турецкие товарищи к нам, возвращаются под новыми именами некоторые старые арендаторы, развиваются наши бренды. Но происходит это все не так быстро. В Москве ситуация хуже всего, некоторые регионы уже выскочили из этого кризиса, в некоторых дела даже лучше, чем было в 2019 году. В Москве ситуация по посещаемости тяжелая. Если сравнивать с 2019 годом, то на прошлой неделе посещаемость была хуже на 48%. Люди больше склоняются к онлайну, москвичи более внимательно относятся к выбору. Ситуация сложная, мы ползем по дну, медленно всплываем», - рассказал он.
Отраслевые аналитики отмечают, что на текущий момент торговые центры Москвы пустуют так, как не пустовали последние 14 лет. Например, в московских ТЦ зафиксировано рекордное число свободных площадей 14,5%, что стало рекордным показателем с 2009 года. По словам специалистов, существенный рост доли свободных помещений в последний раз наблюдался в 2015 году — тогда вакантность составляла 10%. Это связывали с первыми санкциями после присоединения Крыма. Однако посещаемость торговых центров стала стабилизироваться во многих регионах России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru