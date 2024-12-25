Силуанов заявил, что в 2024 году бюджет получит 130 млрд рублей от приватизации
Российский бюджет по итогам 2024 года получит от приватизации 130 млрд рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, в этом году РФ превысила планы от продажи имущества.
«Мы получим более 130 миллиардов рублей таких доходов от приватизации, от продажи имущества, что выше наших планов. Такая политика продолжится и в следующем году», — рассказал Силуанов телеканалу «Россия 24».
Как отметил глава Минфина, власти будут реализовывать поступившие бизнес-активы, чтобы они «работали эффективно, частники управляли». Планируется, что в 2025 году в бюджет поступит более 80 млрд рублей от таких активов, однако Силуанов считает, что сумма окажется выше.
Ранее министр сообщил, что в 2025 году будут отменены лимиты по семейной ипотеке, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru