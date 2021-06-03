Силуанов заявил, что кабмин не рассматривает повышение НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что поступления от повышенной ставки НДФЛ на высокие доходы в текущем году могут составить около 100 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.
«В этом году больше поступлений, чем 60 миллиардов, мы оцениваем, может, даже под 100 будет, поэтому нужно будет принимать решение об использовании этих дополнительных денег», - отметил глава Минфина.
По его словам, собранный средства будут направлены на те же самые цели, то есть на закупку препаратов для пациентов с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими орфанными заболеваниями, которые закупает специальный фонд «Круг добра»
Силуанов добавил, что правительство не рассматривает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Ранее в России вступил в силу закон о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15%, который касается доходов, превышающих пять миллионов рублей в год, сообщает Ura.ru. Это позволит привлечь дополнительные 60 миллиардов рублей в 2021 году, которые направят в фонд «Круг добра».
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