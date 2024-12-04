Силуанов заявил, что бюджет будет исполнен при любом курсе рубля
4 декабря 202410:46
Бюджет России исполнят при любом курсе рубля. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.
«Бюджет будет исполнен при любых значениях курса рубля», — подчеркнул глава Минфина.
Как отметил Силуанов, у РФ есть резервы, и власти готовы к «любым изменениям в этой ситуации».
Ранее в Банке России призвали расценивать резкое падение рубля по отношению к доллару и евро как временное явление в связи с адаптацией бизнеса к новым условиям в экономике, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ученые: К 2027 году в Арктике растает лед
- Силуанов заявил, что бюджет будет исполнен при любом курсе рубля
- Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с неизвестным вирусом в Конго
- Коппола преступит к съемкам «странного» мюзикла
- СМИ сообщили о звуке взрыва в Грозном
- Генсек НАТО призвал Киев отложить любые мирные переговоры с РФ
- В ВТБ заявили, что доля наличных «под подушкой» у россиян упала до минимума
- Голосование по импичменту президенту Южной Кореи может пройти 6-7 декабря
- СМИ: В России захотели запретить монетизацию песен, созданных ИИ
- Силы ПВО сбили 11 дронов ВСУ над пятью российскими регионами
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru