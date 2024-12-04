Силуанов заявил, что бюджет будет исполнен при любом курсе рубля

Бюджет России исполнят при любом курсе рубля. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«Бюджет будет исполнен при любых значениях курса рубля», — подчеркнул глава Минфина.

Как отметил Силуанов, у РФ есть резервы, и власти готовы к «любым изменениям в этой ситуации».

Ранее в Банке России призвали расценивать резкое падение рубля по отношению к доллару и евро как временное явление в связи с адаптацией бизнеса к новым условиям в экономике, пишет Ura.ru.

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:БюджетМинфинАнтон Силуанов

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