Силуанов: Семьи с детьми окажутся в выигрыше от прогрессивной шкалы НДФЛ

Прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами, при этом семьи с детьми окажутся в выигрыше, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, также налоговые изменения не должны затронуть 95% малых предприятий.

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При этом дополнительные средства, который получит бюджет, должны быть направлены на решение «важнейших проблем».

Госдума может уже в весеннюю сессию принять законопроект о повышении налогов для граждан с высокими доходами, заявил в интервью «Парламентской газете» председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Вариант повышения НДФЛ для граждан с годовым доходом более миллиона рублей депутат назвал «вполне разумным». Он уточнил, что повышенную ставку в размере 15% стоит применить в отношении ежемесячного дохода от 83,3 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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