Силуанов: Семьи с детьми окажутся в выигрыше от прогрессивной шкалы НДФЛ

Прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами, при этом семьи с детьми окажутся в выигрыше, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, также налоговые изменения не должны затронуть 95% малых предприятий.