Силуанов: России хватит денег на запланированные расходы

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что денег в российском бюджете хватит на все расходы, несмотря на постоянную нехватку денег. Слова министра приводит РИА Новости.

«Есть известное выражение, что денег всегда не хватает. Но на то, что запланировано, хватит», - заявил Силуанов.

Ранее министерство финансов выступило с заявлением, в котором сказано, что использование средств Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита федерального бюджета планируется в следующем году. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:Минфин РФАнтон Силуанов

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