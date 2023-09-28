Силуанов: России хватит денег на запланированные расходы
28 сентября 202313:01
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что денег в российском бюджете хватит на все расходы, несмотря на постоянную нехватку денег. Слова министра приводит РИА Новости.
«Есть известное выражение, что денег всегда не хватает. Но на то, что запланировано, хватит», - заявил Силуанов.
Ранее министерство финансов выступило с заявлением, в котором сказано, что использование средств Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита федерального бюджета планируется в следующем году. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru