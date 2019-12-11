Силуанов предложил урезать беспошлинные зарубежные посылки до 200 евро
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился подготовить предложения о снижении порога беспошлинного ввоза в страну посылок до 200 евро вместо нынешних 500 с 1 января 2020 года.
Как заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов, окончательно решение еще не принято, данный вопрос будет обсуждаться.
Также отмечается, что с инициативой снизить порог до 200 евро выступил министр финансов Антон Силуанов.
Он мотивировал свою инициативу тем, что при пересылке товаров для личного пользования россиян не взимаются ввозная таможенная пошлина и НДС, тогда как в обычной розничной торговле эти платежи учитываются.
Согласно оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2020 году объем трансграничной торговли может превысить 900 млрд рублей.
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