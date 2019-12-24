Силуанов подтвердил планы пересадить чиновников на такси

Российские власти рассмотрят возможность использования агрегаторов такси для передвижения чиновников. Такое предложение уже подготовлено, сообщил министр финансов и первый вице-премьер РФ Антон Силуанов.

«Почему бы и нет», - приводит его комментарий агентство ТАСС.

Информация о том, что власти хотят оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников, 23 декабря появилась в одном из Telegram-каналов. Как пишет РБК, предложение насчет такси выдвинула правительственная комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов, которой руководит Силуанов.

В частности, комиссия предложила запретить закрепление автомобилей за госслужащими, которые занимают должность ниже руководителя структурного подразделения.

