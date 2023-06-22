Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросла втрое к 2022 году

Совокупная выручка резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» за первый квартал текущего года в три с лишним раза превысила показатель тот же прошлогодний период, заявил заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За январь – март эти компании реализовали высокотехнологичной продукции на 18,7 миллиарда рублей. Статусом резидента ОЭЗ «Технополис Москва» сегодня обладают около 90 производителей. Он позволяет им получать ряд налоговых льгот и преференций. Как подчеркнул Ефимов, их продукция пользуется спросом не только в Москве, но и в других регионах.

Резиденты ОЭЗ специализируются на шести направлениях: микроэлектроника и оптика, медицинские технологии и фармацевтика, компьютерный софт и оборудование, высокотехнологичные, энергоэффективные и нано технологии. Компаниям предоставляется возможность открыть производство на готовых площадях, либо арендовать на льготных условиях для строительства заводов, научных и офисных центров.

Как уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в лидеры по выручке в первом квартале выбились медицинские технологические компании и фармпроизводители. Они сумели продать свою продукцию на сумму 8,4 миллиарда рублей.

«Это в шесть раз выше показателей 2022 года и в 23 раза больше объёмов 2021. Такая динамика стала возможной, благодаря наращиванию мощностей производств и стабильному спросу на оригинальную и импортозамещающую продукцию производителей», – отметил Овчинский.

Москва уже подписала с резидентами ОЭЗ семь офсетных контрактов. Такая форма сотрудничества даёт возможность компаниям расширять свои производства, создавать новые рабочие места, иметь гарантии сбыта продукции. Город в свою очередь закрывает свои потребности в социально значимых товарах, а также стимулирует развитие промышленности.

