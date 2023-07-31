Вице-мэр Ефимов: 750 человек приняли участие в вебинарах «МТШ»

«Московская техническая школа» («МТШ») с января по июнь 2023 года провела 7 вебинаров, в которых было задействовано примерно 750 человек. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, «МТШ» предоставляет сотрудникам столичных предприятий современную образовательную инфраструктуру для повышения профессиональных компетенций и освоения новых технологий.

«Онлайн-курсы были посвящены технологиям 3D-печати, применению искусственного интеллекта на производстве, а также вопросам автоматизации промышленных площадок», – отметил вице-мэр.

Поучаствовать в онлайн-мероприятиях мог любой желающий по предварительной записи на сайте «МТШ» или компании-партнера бесплатно.

Вебинары были созданы совместно с Московским техническим университетом связи и информатики, Академией аддитивных технологий «Цифра Цифра», компанией KUKA Robotics, а также проектом Top 3D Academy.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, особое внимание уделяется потребностям столичной индустрии, на основании которых совместно с ведущими компаниями и вузами страны разрабатываются актуальные программы обучения.

В рамках проекта правительства Москвы «Московская техническая школа», созданного в 2021 году, подготовлено уже более 1,2 тысячи инженеров по редким специальностям. Кроме того, город предоставляет компаниям субсидии на оплату обучения сотрудников.

