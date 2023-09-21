Два участка на севере Москвы выставят на торги по программе КРТ

Московское правительство решило включить в программу комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемые земельные участки в районах Ростокино (СВАО) и Покровское-Стрешнево (СЗАО). Их суммарная площадь составляет 6,23 га. Торги на право их комплексного развития состоятся в четвертом квартале 2023 года. Об этом заявил исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем инвестиций в реорганизацию участков оценивается более чем в 23,5 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — почти в 1,3 млрд рублей», — заявил чиновник. По его словам, в результате реализации проектов в городе появятся порядка 4000 рабочих мест.

Земельные участки находятся по адресам: Полесский проезд, владение 16; проспект Мира, владение 220А; улица Бажова, владение 17, 28-30; Будайский проезд, владение 11.

По словам исполняющего обязанности руководителя Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на этих участках будет построено порядка 222 тысяч «квадратов» общественно-деловой недвижимости, в частности, технопарк, гостиницу на более чем 1000 номеров, медучреждения, административно-деловое здание со спортивным объектом, офисы, ФОК, магазины, кафе и банки. В Покровском-Стрешнево и Ростокино строители возведут обновленные городские кварталы, добавил руководитель департамента.

Реализация программы КРТ позволяет строить многофункциональные городские кварталы. На месте промзон и нерационально используемых земельных участков появляются современное жилье, дороги и объекты инфраструктуры. Сейчас в Москве реализуются 188 проектов КРТ суммарной площадью порядка 2,45 тысячи га.

