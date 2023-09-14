Число самозанятых в Москве превысило 1,4 миллиона

Количество самозанятых в Москве по состоянию на 1 августа 2023 года превысило 1,4 миллиона человек, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Каждый пятый российский самозанятый зарегистрирован в Москве. Суммарный доход с начала 2019 года, когда в столице ввели этот налоговый режим, превысил 781 миллиард рублей», - рассказал он.

Самыми популярными видами деятельности у самозанятых являются пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и строительство.

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева уточнила, что с января по июль текущего года самозанятые пополнили бюджет столицы почти на 5,5 миллиарда, что на 38 процентов больше аналогичного периода прошлого года. В общей сложности в казну перечислено более 19 миллиардов рублей налога на профессиональный доход.

Самозанятость является устойчивым трендом московского рынка труда. Для желающих работать на себя в центре «Моя работа» функционирует уникальная экосистема полного цикла «Самозанятость и руки», где специалисты помогают гражданам, начиная от консультаций и обучения на тренингах до регистрации нового статуса и помощи в поиске первых клиентов. За неполные четыре года этими сервисами воспользовались более 42 тысяч горожан.

