Шварценеггер выступит в Санкт-Петербурге

Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступит на «Synergy Global Forum» в Санкт-Петербурге 4 октября, передает ТАСС.

Среди других спикеров – миллиардер Игорь Рыбаков и строительный магнат Грант Кардон.

Ожидается, что мероприятие посетят 50 тысяч участников со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

