Экономика
Ожидается, что мероприятие посетят 50 тысяч участников со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Шварценеггер выступит в Санкт-Петербурге
10 июня22:22
Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступит на «Synergy Global Forum» в Санкт-Петербурге 4 октября, передает ТАСС.
Среди других спикеров – миллиардер Игорь Рыбаков и строительный магнат Грант Кардон.
Ожидается, что мероприятие посетят 50 тысяч участников со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Арнольд Шварценеггер