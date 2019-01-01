Экономика

Шварценеггер выступит в Санкт-Петербурге

10 июня22:22

Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступит на «Synergy Global Forum» в Санкт-Петербурге 4 октября, передает ТАСС.

Среди других спикеров – миллиардер Игорь Рыбаков и строительный магнат Грант Кардон.

Ожидается, что мероприятие посетят 50 тысяч участников со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Арнольд Шварценеггер