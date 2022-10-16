Шесть стран Евросоюза восстановили торговые объемы с РФ до уровня февраля

В основу аналитики легли данные национальных статистических служб Люксембурга, Словении, Хорватии, Болгарии, Кипра и Эстонии.

Отмечается, что импорт товаров в Словению повысился по сравнению с зимой в 4,4 раза, в Хорватию — в 2,7 раза, в Чехию — в 2 раза.

Ранее сообщалось, что профицит внешней торговли России за время с января по август 2022 года увеличился до $213,6 млрд – в соответствии с данными Банка России, пишет Газета.ru.

