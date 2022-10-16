Шесть стран Евросоюза восстановили торговые объемы с РФ до уровня февраля
Шесть стран ЕС восстановили экспорт и импорт с Россией до уровня февраля, передает РИА Новости.
В основу аналитики легли данные национальных статистических служб Люксембурга, Словении, Хорватии, Болгарии, Кипра и Эстонии.
Отмечается, что импорт товаров в Словению повысился по сравнению с зимой в 4,4 раза, в Хорватию — в 2,7 раза, в Чехию — в 2 раза.
Ранее сообщалось, что профицит внешней торговли России за время с января по август 2022 года увеличился до $213,6 млрд – в соответствии с данными Банка России, пишет Газета.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+13 384 / сут.
Умерли
389 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+26 130 / сут.
- Стало известно о ранении двух мирных жителей после обстрела администрации Донецка
- Шесть стран Евросоюза восстановили торговые объемы с РФ до уровня февраля
- СМИ: Вашингтон «разочарован» позицией президента Палестины об утрате доверия к США в беседе с Путиным
- ВСУ обстреляли Донецк РСЗО HIMARS
- Назван способ защитить переписки в мессенджере
- Стало известно, почему Путин не едет на конференцию ООН по климату
- Сенатор: в США «сыты» политикой Байдена
- Дальнейшие мутации коронавируса могут оказаться более опасными
- Британские консерваторы 17 октября обсудят будущее Трасс
- Генсек ОПЕК считает верным решение о снижении добычи нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru