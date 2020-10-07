Shell не согласилась с решением Польши по «Северному потоку 2»
Британо-нидерландская нефтяная компания Royal Dutch Shell, участвующая в финансировании газопровода "Северный поток 2", не согласна с решением польского антимонопольного ведомства в отношении кредиторов проекта, включая Shell, заявили "Интерфаксу" в компании.
Компания намерена изучить решение польского антимонопольного регулятора и заявила о соответствии своей деятельности законодательству.
В пресс-службе австрийской OMV агентству также сообщили, что получили решение польских властей, будут его анализировать и заверили, что убеждены в соблюдении законодательства.
Ранее «Газпром» заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе в размере около 6,467 млрд евро и обязательно обжалует решение UOKIK. Компания также опровергла обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши.
Польское Управление по охране конкуренции и потребителей усмотрело нарушение польского антимонопольного законодательство и оштрафовало «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний, также потребовав, чтобы они расторгли партнерский договор.
На пять компаний наложен общий штраф в размере 385 млн злотых ($100 млн), «Газпром» был оштрафован на 29 млрд злотых ($7,6 млрд). Участвующие в проекте фирмы должны в течение 30 дней после получения решения расторгнуть договор о строительстве, добавив, что компании могут оспорить решение регулятора.
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