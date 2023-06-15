Сессия «Зеленые облигации Москвы для населения» прошла в Санкт-Петербурге

Столичные зеленые облигации для населения — один из самых надежных и эффективных инвестиционных инструментов для физических лиц. Об этом в ходе сессии «Зеленые облигации Москвы для населения» на полях XXVI Петербургского международного экономического форума заявила глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, зеленые облигации позволяют москвичам увеличить сбережения, когда пользоваться привычными инвестиционными объектами, такими, как акции, корпоративные облигации и депозиты, стало более рискованно, но вместе с тем — менее прибыльно. Зеленые же облигации предполагают отсутствие инвестиционных рисков, поскольку столица доказала свою репутацию надежного заемщика. Кроме того, облигации приносят владельцу постоянный купонный доход, а также подразумевают возможность их реализации эмитенту в любой момент с сохранением дохода, накопленного на дату обратного выкупа. Таким образом, добавила Багреева, зеленые облигации выдерживают конкуренцию с другими финансовыми инструментами, более того — это один из наиболее эффективных инструментов.

Отмечается, что процентная ставка (8,5% до вычета НДФЛ, 7,4% после налогообложения) соответствует ставкам по депозитам самых надежных кредитных организаций. При этом собственник облигаций всегда может вернуть деньги, сохранив при этом доход за все то время, что он владел облигациями. Также процентная ставка по зеленым облигациям больше, чем прогнозный уровень инфляции в столице на текущий год (5,5%). Следовательно, этот инструмент эффективен и для накоплений, подчеркнула глава департамента.

Зеленые облигации пользуются спросом среди москвичей. Так, всего за две недели было выкуплено облигаций более чем на миллиард рублей — около половины выпуска. Интерес к ним проявили не только жители столичного региона, но и инвесторы из Санкт-Петербурга, Тульской, Нижегородской, Свердловской, Кировской областей и прочих российских регионов (порядка 30% выкупленного объема).

По словам первого заместителя председателя — члена правления ВЭБ.РФ Алексея Мирошниченко, такой продукт важен для российского финансового сектора: он предназначен для широкой аудитории розничных инвесторов (в России их более 25 млн), также он привлекает инвесторов в зеленую повестку и стимулирует новый выпуск финансовых инструментов, связанных с ESG-показателями. Использование таких облигаций уже приносит свои плоды: ожидается, что деньги направят на развитие экологически чистого транспорта, что поможешь существенно улучшить экологию столицы.

Кроме того, в сессии «Зеленые облигации Москвы для населения» участвовали управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин, управляющий директор — руководитель дирекции по ESG Сбер Анастасия Федотова, генеральный директор — председатель правления рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова и руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

