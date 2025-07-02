Сессия «Производительность труда: от стратегий к действиям» состоялась в Подмосковье

В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» состоялась стратегическая сессия «Производительность труда: от стратегии к действиям».



На мероприятии были выработаны системные решения по повышению эффективности труда. В нем приняли участие свыше 200 человек — федеральные министры, губернаторы, руководители администраций регионов, представители институтов развития, бизнеса и госкорпораций.



По словам первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, в любой сфере применимы технологии повышения производительности труда. Их необходимо внедрять, чтобы повысить конкурентоспособность экономики. «Конкуренция за ресурсы, за инвесторов, за людей будет усиливаться. И главный способ конкурировать — это повышение эффективности, внедрение бережливых технологий, создание производственных систем», — подчеркнул Кириенко.



На сессии обсуждались задачи реализации проекта «Производительность труда», в который включаются все отрасли экономики и учреждения социальной сферы.



По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, в течение ближайших лет предстоит превратить производительность труда в управленческую норму на всех уровнях. Министр отметил, что это основной механизм достижения устойчивого роста и национальных целей.



Отдельное внимание уделили роли столиц и мегаполисов в реализации национальных целей. Так, заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева указала на потенциал повышения эффективности в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП).



«Если мы хотим обеспечить устойчивый рост городской экономики, мы должны повышать производительность именно там, где есть значительный резерв эффективности. Малый и средний бизнес — как раз такой сегмент. Производительность труда здесь на 25% ниже, чем в крупных организациях, поэтому Москва масштабирует системные инструменты повышения эффективности на МСП. Чтобы поддержать компании, в столице реализуется бесплатная онлайн-программа обучения. Эксперты объясняют, как сократить издержки, повысить эффективность и выстроить процессы без дополнительных затрат», — отметила вице-мэр.



Участники сессии разделились на четыре рабочих стола по основным направлениям — региональный, социальный, отраслевой и системный уровни управления производительностью. Им удалось согласовать подходы к переходу от точечных улучшений к комплексному управлению производительностью на отраслевом и региональном уровнях.



Кроме того, министр труда Антон Котяков и министр просвещения Сергей Кравцов отметили, что повышение эффективности социальной сферы способствует росту доступности и качества социальных услуг, что особенно важно в нынешних демографических реалиях.



Участники сессии договорились разрабатывать вторую итерацию отраслевых программ, расширять механизмы работы с низкопроизводительными предприятиями, закреплять цели в стратегических документах и запускать региональные штабы по управлению производительностью.

