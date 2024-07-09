Серийное производство авто на бывшем заводе GM начнут в 2026 году
Серийное производство на бывшем автозаводе General Motors в Санкт-Петербурге планируют перезапустить в 2026 году. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в беседе с ТАСС.
Как отметил министр, новый владелец предприятия «Арт-Финанс» (материнская компания автозавода АГР) разрабатывает инвестиционную программу по перезапуску площадки Hyundai-General Motors. Как ожидается, она будет готова к запуску серийного производства автомобилей в 2026 году.
«Отмечу, что заинтересованный технологический партнер есть, однако говорить о совместной работе более предметно мы сможем после финализации всех договоренностей», — указал Алиханов.
Площадка General Motors законсервировали в 2015 году после ухода компании, в 2020-м предприятие выкупила Hyundai, однако в марте прошлого года производитель остановил выпуск машин на фоне сложностей с поставками комплектующих.
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