Сергунина: в Москве создают ИТ-технопарк

В столице планируется открыть новые технопарки в сфере информационных технологий, пищевой промышленности и высокотехнологичного производства, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам. технопарки в Москве создают 70 тысяч рабочих мест.

IT-технопарк площадью 20 тысяч квадратных метров появится в центре Москвы, площадка для наукоемких производств появится в Зеленограде, еще один технопарк будет специализироваться на пищевой промышленности.







