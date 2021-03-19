Сергунина: в Москве создают ИТ-технопарк
19 марта 202110:13
В столице планируется открыть новые технопарки в сфере информационных технологий, пищевой промышленности и высокотехнологичного производства, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам. технопарки в Москве создают 70 тысяч рабочих мест.
IT-технопарк площадью 20 тысяч квадратных метров появится в центре Москвы, площадка для наукоемких производств появится в Зеленограде, еще один технопарк будет специализироваться на пищевой промышленности.
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19 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru