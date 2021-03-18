Сергунина: в Москве расширен список потенциальных получателей субсидии на обучение персонала

Новый этап приема заявок на получение субсидий на обучение сотрудников начнется в Москве 22 марта, сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

Подать документы можно до 30 апреля 2021 года, возместить можно до 95% расходов, но не более 120 тысяч рублей на одного специалиста и до 10 миллионов рублей на компанию, сообщила она.

По словам Сергуниной, в 2021 году расширен список получателей помощи и упрощены условия подачи заявок. Теперь субсидию могут получить некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, которые заключили с сотрудниками трудовые договоры, при этом отменено требование об отсутствии задолженности по уплате налогов более 100 тысяч рублей, а заявки можно подавать онлайн.

