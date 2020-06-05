Сергунина: Объем несырьевого экспорта Москвы вырос до $6,5 млрд в 2020 году
Объем несырьевого экспорта Москвы в I квартале 2020 года вырос на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. При этом доля города в общей структуре несырьевого неэнергетического экспорта России составила 20,1%. Такие данные привела заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Главными отраслями несырьевого экспорта столицы с января по март стали транспортные средства и комплектующие, пищевая промышленность, машины и оборудование, электроника и электротехника, неметаллические материалы и изделия.
Несмотря на спад в мировой экономике, несырьевой экспорт Москвы подрос на четверть — до 6,5 млрд долларов. Крупнейшими покупателями продукции стали Германия, Белоруссия, Казахстан, США и Великобритания.
Так Великобритания импортировала продукции в январе-марте на 246% больше, чем в аналогичный период прошлого года, Швейцария — на 142% США — на 119%, Турция — на 56%, Япония— на 36%, ФРГ— на 33%, КНР — на 11%, Казахстан — на 6%.
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