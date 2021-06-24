Сергунина: Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России

Москва заняла первое место в рейтинге инновационного развития регионов страны. Об этом сообщил официальный сайт мэра столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Список составлен Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». В первую пятерку вошли также Санкт-Петербург, республика Татарстан, Томская и Нижегородская области.

По словам Сергуниной, в Москве работает более 130 тысяч технологических компаний. Большая часть из них (68%) относятся к малому и среднему бизнесу. Они занимаются исследованиями и разработками в разных сферах, включая новые материалы, электронику, информационные технологии.

«Город комплексно развивает инновационный сектор экономики. Это не только создание инфраструктуры и финансовая поддержка, но и современные цифровые сервисы, бесплатные консультации, акселерационные и образовательные программы», - отметила заммэра.

Важной частью городской экосистемы для развития технологий является Московский инновационный кластер (МИК). Это платформа для внедрения инноваций и взаимодействия между крупными компаниями, стартапами, промышленностью, научно-образовательными учреждениями и городом. К кластеру присоединились уже 22 тысячи организаций. В прошлом году участникам кластера одобрены субсидии и гранты общим объемом около 1 миллиарда рублей.

В комплексную экосистему поддержки технологической отрасли также входят технопарки. Сегодня их в городе 43, из них 37 уже функционируют, еще шесть находятся на стадии создания.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, подобные площадки востребованы у бизнес-сообщества. На данный момент доля свободных площадей на действующих объектах составляет чуть более 1%. Их резиденты могут получить финансовую поддержку столичного правительства.

Директор центра «Российская кластерная обсерватория» ВШЭ Евгений Куценко заявил, что лидирующее положение Москвы в рейтинге объясняется высокими позициями по всем ключевым составляющим системы инноваций. В их числе экономические условия, научный потенциал, инновационная активность бизнеса, экспорт инноваций, региональные меры поддержки. Также преимуществом Москвы он назвал цифровые возможности и мощный сектор наукоемких услуг.

