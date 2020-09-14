Сергунина: Московский инновационный кластер запустил сервис цифрового факторинга

На портале Московского инновационного кластера стал доступен новый сервис факторинга – финансовых услуг для поставщиков и производителей, которые работают на условиях отсрочки платежа в обмен на уступку их дебиторской задолженности. Такой механизм даёт возможность поставщику получить основную часть оплаты за товар сразу после поставки.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, новый сервис позволяет предпринимателям пройти онлайн все этапы от подачи заявки до подписания договора.

«Благодаря факторинговому агрегатору предприниматели могут выбрать самые выгодные варианты. Залога или поручительства не требуется», - отметила она. По словам Сергуниной, это поможет быстрее возместить расходы на производство и пополнить оборотные средства.

Пользоваться онлайн-сервисом факторинга предприниматель сможет, став участником Московского инновационного кластера при регистрации на ИТ-платформе i.moscow. В личном кабинете можно подать заявку на проведение факторинга, выбрать подходящее предложение и заключить договор в электронном форме.

