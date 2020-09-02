Сергунина: московские предприниматели получили с начала года 75 тысяч бесплатных консультаций

Весной этого года власти Москвы перевели ключевые городские программы для бизнеса в дистанционный формат, и столичные предприниматели активно им пользовались. Так, с начала 2020 года они получили свыше 75 тысяч бесплатных консультаций, а также поучаствовали в 700 образовательных проектах, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Для московских предпринимателей работают более 20 онлайн-сервисов. С 16 марта «Малый бизнес Москвы» открыл горячую линию поддержки бизнесменов, на которую обращались за консультациями и правовой помощью. Горячая линия стала одним из главных инструментов поддержки предпринимателей в период коронавируса, отметил руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. За время её работы специалисты получили более 12 тысяч звонков.

Также для помощи в адаптации к экономическим условиям в период пандемии COVID-19 на сайте mbm.mos.ru запустили информационный проект «Коронавирус: важное для бизнеса». На портале можно дистанционно получить услуги для бизнеса – в частности, возможность подать заявку на получение субсидий для предпринимателей. На базе сайта были запущены и образовательные проекты.

