Сергунина: кластер спортивной индустрии SportTech появился в Москве

Межотраслевой кластер спортивной индустрии SportTech создан на базе Московского инновационного кластера. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, к проекту уже присоединились 37 учреждений, в том числе Межостраслевой инжиниринговый центр МГТУ имени Н.Э. Баумана, медицинские центры, организация по развитию автоспорта «Северный морской путь “Автоспорт и гонки”», предприятия космической отрасли и научные институты и медцентры.

«Мы рассчитываем, что SportTech станет одной из ведущих технологичных площадок для ресурсоемких и масштабных проектов в спортивной отрасли», - отметила Сергунина.

Кластер спортивной индустрии будет напрямую работать со стартапами и инвесторами, реализовывая лучшие идеи. Сейчас в рамках кластера разрабатывается композитный велосипед и тренажёр для гребли.

Предполагается, что участники межотраслевого кластера смогут оптимизировать затраты на исследования и производство.

