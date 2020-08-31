Сергунина: кластер спортивной индустрии SportTech появился в Москве
Межотраслевой кластер спортивной индустрии SportTech создан на базе Московского инновационного кластера. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, к проекту уже присоединились 37 учреждений, в том числе Межостраслевой инжиниринговый центр МГТУ имени Н.Э. Баумана, медицинские центры, организация по развитию автоспорта «Северный морской путь “Автоспорт и гонки”», предприятия космической отрасли и научные институты и медцентры.
«Мы рассчитываем, что SportTech станет одной из ведущих технологичных площадок для ресурсоемких и масштабных проектов в спортивной отрасли», - отметила Сергунина.
Кластер спортивной индустрии будет напрямую работать со стартапами и инвесторами, реализовывая лучшие идеи. Сейчас в рамках кластера разрабатывается композитный велосипед и тренажёр для гребли.
Предполагается, что участники межотраслевого кластера смогут оптимизировать затраты на исследования и производство.
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