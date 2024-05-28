Семьи с детьми смогут получить налоговый «кэшбэк» или «тринадцатую зарплату»
Семьи с детьми, чей доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека в месяц, смогут получить налоговый «кэшбэк» и заплатить всего 6% НДФЛ. Это затронет примерно половину семей с двумя или более детьми в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин.
В документе ведомства говорится, что снижение налоговой нагрузки на семьи с детьми будет осуществляться путем частичного возврата уплаченного НДФЛ и использования стандартных вычетов по НДФЛ на второго и третьего ребенка.
Минфин объяснил, что для родителей с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход на члена семьи не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%, что означает, что фактическая ставка НДФЛ для них составит 6%.
Подобную поддержку Минфин сравнивает с «кэшбэком» или с выплатой «тринадцатой зарплаты» по итогам года.
Ранее Госдума предложила считать порогом прогрессии НДФЛ уровень двух средних зарплат. По мнению депутатов, установка нижнего порога на таком уровне поможет предотвратить рост налога для граждан. Предложение не включает повышение самой ставки увеличенного НДФЛ, что обеспечит плавный переход, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru