Семьи с детьми смогут получить налоговый «кэшбэк» или «тринадцатую зарплату»

Семьи с детьми, чей доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека в месяц, смогут получить налоговый «кэшбэк» и заплатить всего 6% НДФЛ. Это затронет примерно половину семей с двумя или более детьми в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин.

В документе ведомства говорится, что снижение налоговой нагрузки на семьи с детьми будет осуществляться путем частичного возврата уплаченного НДФЛ и использования стандартных вычетов по НДФЛ на второго и третьего ребенка.