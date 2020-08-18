Сечин подарил Путину бутылку «лучшей в мире» нефти
Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным преподнёс главе государства бутылку премиальной нефти, добытой в рамках нового проекта «Восток Ойл» на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения.
Сечин отметил, что это «одна из лучших, лучшая в мире» нефть, которая даже лучше ближневосточной, следует из стенограммы беседы на сайте Кремля.
Топ-менеджер назвал характеристики продукта «потрясающими», отметив, что содержание серы в ней – 0,02%. Плотность добытого сырья - 0,826 грамма на кубический сантиметр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru