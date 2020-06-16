Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Ранее издание сообщило о многочисленных нарушениях на Чаяндинском месторождении, являющемся ресурсной базой проекта. В материале отмечалось, что из-за них выполнение контракта под вопросом. В госкомпании «Газпром», развивающей проект, заявляют об отсутствии проблем, а информацию журналистов не комментируют.
В Счётной палате со своей стороны заявили, что нарушениями при недропользовании занимаются не они, а Ростехнадзор. Аудиторы палаты не стали отвечать и на вопрос о возможном проведении неконкурентных государственных закупок на освоение Чаяндинского месторождения.
При этом в Счётной палате пообещали изучить поступившую с обращение информацию и учесть её при планировании экспертно-аналитических мероприятий.
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