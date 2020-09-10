Счётная палата нашла нарушения в Минэнерго на 292 млн рублей

Проверка исполнения бюджета в сфере энергетики в 2019 году выявила в Минэнерго РФ недостатки и нарушения на 292 миллиона рублей, заявили в Счётной палате.

Отмечается, что план по доходам был перевыполнен, а вот расходы исполнены не полностью: министерство не освоило 891,7 миллиона рублей, что составляет 3,4% утверждённых бюджетных назначений, передаёт ТАСС.

Свыше половины неисполненных обязательств приходится на средства из резервного фонда правительства, выделенные на развитие рынка газомоторного топлива. Кроме того, не выполнен целевой показатель по темпам роста инвестиций. Так, не была введена в эксплуатацию ТЭЦ в городе Советская Гавань.

Вместе с тем Счётная палата признала Минэнерго ответственным исполнителем госпрограммы «Развитие энергетики».

В Министерстве энергетики не согласились с большинством критических оценок аудиторов. Неэффективного и нецелевого расходования средств не было, бюджетная отчётность признана достоверной, подчёркивают там. В ведомстве также призвали учитывать, что на реализацию госпрограмм повлияла неблагоприятная рыночная конъюнктура, западные санкции и исполнений условий сделки ОПЕК+ по снижению нефтедобычи.

