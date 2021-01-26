Счетная палата увидела коррупцию при строительстве дороги в Китай

Сроки строительства автодорог по маршруту Европа – Западный Китай могут быть сорваны из-за выявленной коррупции. Об этом сообщили специалисты Счетной палаты (СП) в специальном докладе.

Вопросы аудиторов вызвала в частности организация строительства дороги в обход Балашихи, пишут «Известия». В докладе говорится, что оценка земельных участков на этом отрезке была проведена ненадлежащим образом, в результате чего часть из них могла выкупаться по завышенной стоимости.