Счетная палата увидела коррупцию при строительстве дороги в Китай
Сроки строительства автодорог по маршруту Европа – Западный Китай могут быть сорваны из-за выявленной коррупции. Об этом сообщили специалисты Счетной палаты (СП) в специальном докладе.
Вопросы аудиторов вызвала в частности организация строительства дороги в обход Балашихи, пишут «Известия». В докладе говорится, что оценка земельных участков на этом отрезке была проведена ненадлежащим образом, в результате чего часть из них могла выкупаться по завышенной стоимости.
Кроме того, СП обратила внимание, что по одному из 12 этапов строительства трассы Москва – Нижний Новгород – Казань Росавтодор заключил контракт с подрядчиком, чей опыт на рынке — всего лишь два года, передает Ura.ru. Компанию выбрали исполнителем заказа на 43 млрд рублей без проведения конкурса.
Проект «Европа — Западный Китай» включен в комплексный план развития магистральной инфраструктуры до 2024 года. В него входят также проекты «Морские порты России», «Железнодорожный транспорт и транзит» и прочие. На реализацию должны быть выделены из бюджета 6,3 трлн рублей.
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