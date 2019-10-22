Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа

Расходы бюджета России на программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа за три последних года составили почти 8 миллиардов рублей, однако они не принесли значимого эффекта ни для региональных рынков, ни для инвестиций. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Счётной палате. В отчёте ведомства говорится, что инвестклимат там не улучшился, успешно завершенных инвестпроектов мало, кроме того, там сохраняются проблемы на рынке труда.

Как отмечают аудиторы, за это время на эти деньги из 27 запланированных инвестпроектов выполнено только девять. Также сообщается, что в регионе созданы 577 рабочих мест. Тем не менее, их появление никак не отражается на ситуации в целом – в макрорегионе и так создается около 70 тысяч новых рабочих мест в год.

Кроме того, аудитор Светлана Орлова подчеркнула, что госпрограмма развития СКФО исполняется без актуализированной стратегии развития макрорегиона. Существующая была создана в 2010 году и с тех пор не обновлялась. При этом министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев пообещал учесть все замечания. Он добавил, что после проверки Счетной палаты число реализованных инвестпроектов выросло с девяти до 12, а число созданных рабочих мест - с 577 до 774.