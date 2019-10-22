Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Расходы бюджета России на программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа за три последних года составили почти 8 миллиардов рублей, однако они не принесли значимого эффекта ни для региональных рынков, ни для инвестиций. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Счётной палате. В отчёте ведомства говорится, что инвестклимат там не улучшился, успешно завершенных инвестпроектов мало, кроме того, там сохраняются проблемы на рынке труда.
Как отмечают аудиторы, за это время на эти деньги из 27 запланированных инвестпроектов выполнено только девять. Также сообщается, что в регионе созданы 577 рабочих мест. Тем не менее, их появление никак не отражается на ситуации в целом – в макрорегионе и так создается около 70 тысяч новых рабочих мест в год.
Кроме того, аудитор Светлана Орлова подчеркнула, что госпрограмма развития СКФО исполняется без актуализированной стратегии развития макрорегиона. Существующая была создана в 2010 году и с тех пор не обновлялась. При этом министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев пообещал учесть все замечания. Он добавил, что после проверки Счетной палаты число реализованных инвестпроектов выросло с девяти до 12, а число созданных рабочих мест - с 577 до 774.
В сентябре НСН писала, что Счётная палата России выявила нарушения на сумму более 426 млрд рублей при проверке исполнения бюджета за 2018 год. Речь об этом идет в отчёте ведомства. В документе отмечается, что по сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд рублей, или на 22,1%.
В основном нарушения связаны с неверным отражением в учёте фактов хозяйственной жизни, объём которых в 2018 году составил 308 млрд рублей, отмечает RT. Другие нарушения зафиксированы при использовании средств федерального бюджета при оказании услуг населению государственными учреждениями, а также осуществлении госзакупок, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Число погибших при прорыве дамб под Красноярском увеличилось до 17
- Владимиру Зеленскому пригрозили «немирным» Майданом
- Свидетель: Билетёрши кинозала в «Зимней вишне» во время пожара были в сауне
- Дело Серебренникова вернулось в суд
- Китай намерен привлекать туристов из РФ системой «всё включено»