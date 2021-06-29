Счетная палата предупредила о риске увеличения количества обманутых дольщиков в России

Счетная палата (СП) РФ в отчете по итогам анализа реформы системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве в 2019—2021 годы предупредила о риске остановки строек, осуществляемых в рамках нацпроектов, и увеличения числа обманутых дольщиков.

Как отметили в ведомстве, действующая методология ценообразования не учитывает увеличение стоимости строительных ресурсов, сообщает Ura.ru. В связи с этим существуют риски невозможности или затруднения исполнения контрактов на капитальное строительство в рамках нацпроектов, а также существенного роста себестоимости жилья.

Согласно законодательству, допускается рост цены строительных контрактов с привлечением бюджетных средств в пределах 30%, однако порядок их изменения из-за подорожания стройматериалов не определен.

По данным Минстроя, решить проблему с ростом строительных затрат возможно в том числе посредством повышения квалификации и увеличения числа специалистов по ценообразованию, сообщает телеканал «360».

Также СП дала рекомендации по совершенствованию расчетов сметной стоимости строительства, предложив при подготовке стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года предусмотреть раздел о развитии сметного нормирования в строительстве, отмечает РИА ФАН.

