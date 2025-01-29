Сбор зерна в России в 2024 году предварительно составил 128 млн тонн
Сбор зерна в России по итогам прошлого года, предварительно, составил 128 млн тонн. Об этом рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе Всероссийского агрономического совещания.
Глава Минсельхоза напомнила, что в стране были заморозки, засуха, дожди при уборке, однако это не помешало собрать урожай зерновых, ставший пятым в истории результатом.
«Пока по статистике у нас стоит 128 млн тонн. В марте мы получим по Росстату окончательные данные, соответственно, мы ожидаем, что будет 130 млн тонн», — заявила Лут.
Министр подчеркнула, что такие показатели планировались в начале сезона.
Между тем верховный шаман, глава кызылской религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» Кара-оол Допчун-оол предрек России урожайный год. По его словам, «много зерна соберем», напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти обсуждают возобновление железнодорожного сообщения между Москвой и Душанбе
- Минобороны: Российские войска взяли под контроль Новоелизаветовку в ДНР
- «Атмосфера чрезвычайно напряженная»: Песков о переводе часов Судного дня
- Актер Владимир Стеклов пришел в себя после обморока и чувствует себя хорошо
- Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что 99% книг бесполезны
- Сбор зерна в России в 2024 году предварительно составил 128 млн тонн
- В «Аптекарском огороде» МГУ расцвела орхидея-вампир
- СМИ: В Москве задержан гендиректор букмекерской компании «Фонбет»
- В Домодедово ответили на иск Генпрокуратуры
- В районе Курска сбили украинский БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru