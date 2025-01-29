Сбор зерна в России в 2024 году предварительно составил 128 млн тонн

Сбор зерна в России по итогам прошлого года, предварительно, составил 128 млн тонн. Об этом рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе Всероссийского агрономического совещания.

Глава Минсельхоза напомнила, что в стране были заморозки, засуха, дожди при уборке, однако это не помешало собрать урожай зерновых, ставший пятым в истории результатом.

«Пока по статистике у нас стоит 128 млн тонн. В марте мы получим по Росстату окончательные данные, соответственно, мы ожидаем, что будет 130 млн тонн», — заявила Лут.

Министр подчеркнула, что такие показатели планировались в начале сезона.

Между тем верховный шаман, глава кызылской религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» Кара-оол Допчун-оол предрек России урожайный год. По его словам, «много зерна соберем», напоминает RT.

