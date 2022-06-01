СберМаркет заявил о многократном росте интереса россиян к отечественной косметике

Онлайн-сервис СберМаркет выяснил, что с января по май 2022 года в 30 раз вырос спрос на косметику и средства гигиены российского производства. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Кроме того, онлайн-рынок отмечает многократный рост заказов косметики (в 26 раз в заказах и в 28 раз в выручке) в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. При этом интерес покупателей подогревают скидки и акции. Так, за пять месяцев клиенты СберМаркета смогли уменьшить траты на 280 млн рублей.

Самыми распространенными российскими сервисами за 5 месяцев стали Divage, «Я самая», Librederm, Natura Siberica, OLLIN Professional, «Рецепты бабушки Агафьи», Невская косметика. Чаще всего россияне заказывают кремы и маски для лица, ватные диски, гель для укладки бровей, тушь для ресниц, скрабы и крем-мыла.

По данным опроса более 300 клиентов сервис установил, что самыми популярными товарами являются гигиенические, их регулярно заказывают 69% респондентов. Средства для ухода за телом и волосами приобретают 37% и 49% покупателей. Декоративная косметика составляет лишь 15% от общего числа заказов. При этом скидки и акции 56% опрошенных указали в качестве выбора места для шоппинга.

