Сбербанк вводит комиссию на переводы более 50 тысяч рублей в месяц

Руководство Сбербанк приняло решение с апреля начать отмену традиционной комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей в месяц. При превышении этого лимита придется заплатить 1% от перевода, но не более 1 тысячи рублей, либо оформить подписку. Об этом сообщила заместитель председателя правления банка Светлана Кирсанова, передаёт ТАСС.

Таким образом, по её словам, переводы до 50 тысяч рублей между территориальными банками станут бесплатными. Минимальная цена подписки для переводов свыше этой суммы будет начинаться от 134 рубля в месяц. Оформить её можно будет в несколько кликов в сервисе «Сбербанк онлайн».

Как подчеркнула Кирсанова, под ограничение в 50 тысяч рублей попадают 88 % всех клиентов Сбербанка. Вводить новую технологию планируется постепенно: с апреля она заработает на Дальнем Востоке, а с июня — по всей стране.

В середине декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга», его нормы должны вступить в силу к середине текущего года.

