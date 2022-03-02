Сбербанк уйдет из Европы

Сбербанк уйдет с европейского рынка. Об этом говорится на официальном сайте компании.

В организации сообщили, что в дочерних банках группы наблюдается аномальный отток денег. К тому же многие сотрудники и отделения компании столкнулись с угрозой безопасности.

При этом в Сбербанке отметили, что из-за предписания Центробанка России компания не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние предприятия.

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Отмечается, что дочерние банки организации обладают хорошим качеством активов и высоким уровнем капитала, а вклады пользователей банка застрахованы согласно местному законодательству. В компании подчеркнули, что активов банка хватит для того, чтобы выплатить всем вкладчикам необходимые средства.

Ранее Сбербанк и некоторые другие российские банки попали под западные санкции из-за начала спецоперации России на Украине.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЕвропаРоссияБанкиСанкцииСбербанк
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