Сбербанк уйдет из Европы

Сбербанк уйдет с европейского рынка. Об этом говорится на официальном сайте компании.

В организации сообщили, что в дочерних банках группы наблюдается аномальный отток денег. К тому же многие сотрудники и отделения компании столкнулись с угрозой безопасности.

При этом в Сбербанке отметили, что из-за предписания Центробанка России компания не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние предприятия.