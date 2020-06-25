Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам

Сбербанк с 18 июня снизил минимальную процентную ставку по потребительским кредитам на один процентный пункт — до 11,9%. Об этом сообщили в четверг, 25 июня, в пресс-службе банка.

Снижение затронуло потребкредиты без обеспечения и под поручительство, а также займы на рефинансирование кредитов.

Отмечается, что минимальную ставку по кредиту могут получить те, кому на карту банка приходит зарплата или пенсия. На замер ставки будет влиять сумма кредита, его вид и наличие поручителя.

На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 4,5%, и пообещал оценить возможность её дальнейшего снижения.

В июне стало известно, что Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через свои банкоматы, передавало РИА ФАН. До этого бесплатными были переводы на сумму до 50 тысяч рублей.

