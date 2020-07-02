Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам

Сбербанк сообщил о снижении максимальных ставок по основной линейке вкладов в рублях в среднем на 0,8 процентных пункта. Как сообщили в пресс-службе банка, вклад «Сохраняй» теперь доступен по ставке 3,86%, максимальная ставка «Пополняй» составит 3,32%.

Как передаёт ТАСС, в банке отметили, что снижение ставок в данном случае соответствует общей рыночной тенденции.

Ранее процентные ставки по рублёвым вкладам снизил банк ВТБ. Снижение в массовом сегменте произошло в пределах 0,1-1 процентного пункта.

