Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам
Сбербанк сообщил о снижении максимальных ставок по основной линейке вкладов в рублях в среднем на 0,8 процентных пункта. Как сообщили в пресс-службе банка, вклад «Сохраняй» теперь доступен по ставке 3,86%, максимальная ставка «Пополняй» составит 3,32%.
Как передаёт ТАСС, в банке отметили, что снижение ставок в данном случае соответствует общей рыночной тенденции.
Ранее процентные ставки по рублёвым вкладам снизил банк ВТБ. Снижение в массовом сегменте произошло в пределах 0,1-1 процентного пункта.
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