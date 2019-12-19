Сбербанк приобрёл 36% совладельца Mail.ru Group

Сбербанк завершил сделку по покупке у Газпромбанка и российской государственной корпорации Ростех 36% пакета акций в компании «МФ Технойологии», имеющей 58,8% голосов в Mail.ru Group. Об этом сообщает ТАСС.

Отныне Сбербанк стал равноправным партнером отечественной технологической компании. Он, в том числе, получит одно место в совете директоров Mail.ru Group. Предполагается, что пост займёт первый заместить председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Теперь в состав акционеров «МФ Технологии» входят Мегафон, Сбербанк, Ростех, а также USM Holdings. Наибольшая доля принадлежит телекоммуникационной компании - 45%. Сумма сделки по приобретению Сбербанком 36% совладельца Mail.ru Group оценивается в 11,3 миллиарда рублей.

Таким образом, Сбербанк и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка доставки еды, такси и каршеринга, отмечает RT. Солидарные инвестиции должны составить 64,6 миллиарда рублей при условии достижения целевых показателей до ноября 2020 года.