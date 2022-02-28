Сбербанк не меняет условия действующих кредитов
Сбербанк не собирается изменять условия по действующим потребительским и ипотечным кредитам, заверили к кредитной организации. Там призвали внимательнее относитья к распространяемой информации на фоне появления непроверенных слухов в социальных сетях и мессенджерах.
В Сбере, в частности, назвали фейком утверждения, что банк якобы наложил запрет на снятие средств с инвестиционных счетов в ближайшие 10 дней. В Сбербанке подчеркнули, что продолжают выполнять свои обязательства - брокерские счета по-прежнему доступны в полном объёме в любое время.
Клиентам рекомендуется узнавать проверенную информацию на официальных ресурсах банка — на сайте, в СберБанк Онлайн и в соцсетях.
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