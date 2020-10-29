Сбер стал единственным владельцем Rambler Group

Сбер подписал соглашение о выкупе у бизнесмена Александра Мамута 45% доли в Rambler Group, став таким образом владельцем 100% акций холдинга. Об этом сообщает пресс-центр Сбера.

“Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку”, - говорится в сообщении.

Уточняется, что платежи будут производится траншами, в частности, первый размером 3 млрд рублей Сбер выплатит сразу после закрытия сделки.

Согласно пресс-службе, Сбер является акционером холдинга с 2019 года, в июле текущего года финансовая организация увеличила свою долю до 55%.











