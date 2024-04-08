Самолеты и шоколад: Началась регистрация на экскурсии проекта «Открой#Моспром»
Москвичи и гости столицы смогут посетить более 25 московских заводов в рамках проекта «Открой#Моспром» с 15 по 26 апреля. Об этом заявил министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.
В частности, отметил он, участники проекта смогут посетить заводы по производству самолетов Ил, космических спутников и одну из старейших фабрик по производству хлебобулочных изделий. Всего планируется провести свыше 130 экскурсий и 65 мастер-классов.
Кроме того, проект при поддержи VK запустил мини-приложение «Открытая промышленность», в котором пользователи смогут заработать баллы за просмотр видео, прохождение квизов, выполнение заданий и ответы на вопросы по прочтении статей. Полученные очки можно будет обменять на сувениры от столичных производителей и посещение экскурсий.
Все выпуски онлайн-экскурсий размещены на сайте и в соцсетях проекта. Так, уже выложены видеозаписи, рассказывающие о столичном комплексе легкой промышленности «Кунцево», предприятии «САГА Технологии», выпускающем банкоматы, и заводе «Ангстрем», специализирующемся на разработке и производстве микроэлектроники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru