Сам себе покупатель: «Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа

«Газпром» и общество с ограниченной ответственностью «Русхимальянс» подписали накануне контракт на поставку сырьевого и товарного газа, рассчитанный на 20 лет. За это время должно быть поставлено 45 миллиардов кубометров голубого топлива каждый год, сообщает РБК со ссылкой на официального представителя газового концерна Сергея Куприянова.

По его словам, это крупнейший контракт на поставку газа в стране за всю историю «Газпрома». «Русхимальянс» выступает оператором проекта создания комплекса по переработке и сжижению природного газа. Компания на паритетных началах принадлежит самому «Газпрому» и акционерному обществу «Русгаздобыча» бывшего партнера Аркадия Ротенберга Артема Оболенского.

Обе компании реализуют в районе Усть-Луги амбициозный проект комплекса по переработке и сжижению природного газа. Предприятие должно стать самым мощным по объему переработки газа в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в Северо-Западной Европе.

В конце мая председатель правления госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что строительство газохимического комплекса в Усть-Луге может быть профинансировано за счёт средств граждан, путём создания фондов коллективных инвестиций.

