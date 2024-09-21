Сахар подорожал до рекордных значений

Так, цена на сахар достигла максимума с 29 февраля 2024 года.

Как отмечает агентство Bloomberg, скачок цен на сахар обусловлен опасениями участников рынка, которые связаны с возможным дефицитом производства и поставок сахара из Бразилии, которая является главным производителем сахара. Сейчас в стране самая сильная засуха в истории, которая продолжается с сентября 2023 года. Засуха негативно сказывается на производстве сахара.

Ранее поставки зерна из России в Китай за восемь месяцев 2024 года выросли почти вдвое, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

