Макрон заявил, что Алжир не сможет заменить газ из России
Алжирский газ не сможет изменить ситуацию с газоснабжением Франции. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.
Политик находится с официальным визитом в Алжире. Он прибыл в страну накануне, в аэропорту встречал президент Абдельмаджид Теббун, сообщило алжирское информационное агентство APS.
Визит Макрона в североафриканскую страну продлится до 27 августа. По информации французских СМИ, главная неофициальная цель поездки - договоренности по газу. Страна ищет другие источники поставок газа в связи с отказом от голубого топлива из России.
Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что экономический кризис во Франции и других странах ЕС начался не в связи со спецоперацией на Украине, а во время пандемии.
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