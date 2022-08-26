Макрон заявил, что Алжир не сможет заменить газ из России

Визит Макрона в североафриканскую страну продлится до 27 августа. По информации французских СМИ, главная неофициальная цель поездки - договоренности по газу. Страна ищет другие источники поставок газа в связи с отказом от голубого топлива из России.

Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что экономический кризис во Франции и других странах ЕС начался не в связи со спецоперацией на Украине, а во время пандемии.



