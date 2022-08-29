Канцлер Австрии назвал способ «остановить безумие» на энергетических рынках
Канцлер Карл Австрии Нехаммер заявил, что для решения ситуации с ростом цен на энергоносители необходим единый европейский подход, сообщает портал OE24.
По его словам, необходимо «остановить то безумие, которое в настоящее время происходит на энергетических рынках». Как считает политик, это можно сделать только с помощью европейского решения. Нехаммер отметил, что биржевая цена на электроэнергию должна опуститься — это необходимо для экономики и промышленности.
Ранее канцлер заявил, что без принятия адекватных мер со стороны чиновников Европы, направленных на борьбу против увеличения инфляции, единственным выходом странам Европейского союза останется употребление алкоголя или психотропных веществ.
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