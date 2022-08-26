США продолжат искать пути увеличения поставок газа в Европу
26 августа 202222:41
Власти США намерены продолжить искать пути увеличения поставок газа в Европу. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.
По словам Жан-Пьер, в этом направлении уже есть определённый успех. Она указала на то, что с марта мировой экспорт сжиженного природного газа в Европу увеличился на 84% в сравнении с прошлым годом. В частности, по ее словам, доля США в этом экспорте увеличилась практически в 3 раза.
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26 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru