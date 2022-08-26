США продолжат искать пути увеличения поставок газа в Европу

По словам Жан-Пьер, в этом направлении уже есть определённый успех. Она указала на то, что с марта мировой экспорт сжиженного природного газа в Европу увеличился на 84% в сравнении с прошлым годом. В частности, по ее словам, доля США в этом экспорте увеличилась практически в 3 раза.





